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Царьград

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Швецов предупредил о риске краха рынков облигаций и ЦФА

Швецов предупредил о риске краха рынков облигаций и ЦФА

Сергей Швецов, глава наблюдательного совета Московской биржи, на форуме "Цифровые финансы" предупредил о риске краха облигационного рынка и ЦФА из-за дефолта компании "Евротранс" по облигациям из-за недостатка средств.

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