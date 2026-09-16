Швецов предупредил о риске краха рынков облигаций и ЦФА

Сергей Швецов, глава наблюдательного совета Московской биржи, на форуме "Цифровые финансы" предупредил о риске краха облигационного рынка и ЦФА из-за дефолта компании "Евротранс" по облигациям из-за недостатка средств.
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