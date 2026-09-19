Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины

Ростислав Ищенко Украина готовится подписать энергетическое и морское перемирие… с Америкой.
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Да ничего нового-очередные грабли для России А как хвалились что за сорок дней Россию на колени поставят А тут видать слегка петух жареный клюнул