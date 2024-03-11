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Мы из Советского Союза

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Богатыри Земли Русской, ч.9

Богатыри Земли Русской, ч.9

«ЛЮБЯЩИЙ МУЖ И ОТЕЦ, ОПОРА И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕМЬИ». 34-летний повар из Новосибирска погиб в зоне СВО. Он погиб в феврале 2023 года недалеко от Червонопоповки в ЛНР.

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Комментарии
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ВераВерная
Как тяжело читать о наших погибших ребятах...Теряем лучших. Слава героям и вечная память!
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13 час.
Алексей Викторович Копелиович
Вот, действительно, Богатыри русской земли! Родина, надеюсь, не оставит их семьи без поддержки. А их имена продолжат жить в названиях улиц, кораблей, городов...
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8 час.

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