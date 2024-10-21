Все колом. Во Владивостоке образовалась пробка из-за порыва на дороге

Во Владивостоке из-за порыва на коммунальной сети образовалась серьезная пробка. Рабочие на спецтехнике встали посреди дороги и разрыли две полосы, из-за чего автомобили еле двигаются друг за другом, сообщает PRIMPRESS.
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