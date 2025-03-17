Элиты пошли против местных и заняли сторону диаспоры, но терпение обычных людей лопнуло

Господи! Помоги им в борьбе!Что за жизнь такая?Где с..а,власть ,которая за людей?А ведь живут за наши налоги,и гадят.Вся надежда на Бастрыкина.Раньше написала бы на Путина,а теперь стала сомневаться.Гнать всех приезжих,разогнать диаспоры.Россия для русских!!!

Елена Сикорова

Диаспоры взяли власть. Вы заметили в статье ФИО начальника полиции? "Полиция, под началом подполковника Али Магеррамовича Тарвердиева" Все это проплаченный план развала нашей страны изнутри, когда пришлые начинают устанавливать свои порядки , у них нет желания/намерения жить по нашим законам, это тихое нашествие с согласия чинуш. Попытка уничтожить коренную нацию и заместить её на более удобных, чтобы разграбить недра, засрать землю. Глобально идет борьба между духом/ духовностью и мошной. С нами БОГ и правда. Горжусь теми соотечественниками, кто стоит за правду!