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Элиты пошли против местных и заняли сторону диаспоры, но терпение обычных людей лопнуло

Элиты пошли против местных и заняли сторону диаспоры, но терпение обычных людей лопнуло

Avia.pro - СМИ В тихом пригороде Перми, где Камские берега утопают в зелени, разгорается конфликт, от которого кровь стынет в жилах.

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Комментарии
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zoubova
Господи! Помоги им в борьбе!Что за жизнь такая?Где с..а,власть ,которая за людей?А ведь живут за наши налоги,и гадят.Вся надежда на Бастрыкина.Раньше написала бы на Путина,а теперь стала сомневаться.Гнать всех приезжих,разогнать диаспоры.Россия для русских!!!
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19 час.
ВУ
Варлам Устрялов
настоящие элиты двигаю страну вперёд. в эти... быдло во власти.
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11 час.
Елена Сикорова
Диаспоры взяли власть. Вы заметили в статье ФИО начальника полиции? &quot;Полиция, под началом подполковника Али Магеррамовича Тарвердиева&quot; Все это проплаченный план развала нашей страны изнутри, когда пришлые начинают устанавливать свои порядки , у них нет желания/намерения жить по нашим законам, это тихое нашествие с согласия чинуш. Попытка уничтожить коренную нацию и заместить её на более удобных, чтобы разграбить недра, засрать землю. Глобально идет борьба между духом/ духовностью и мошной. С нами БОГ и правда. Горжусь теми соотечественниками, кто стоит за правду!
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5 час.
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