Камо грядеши?

Какие. Же. Они. Жалкие.Россия всё-таки уникальная страна.В других странах мы видим, как фальсифицируют выборы, чтобы не допустить оппозицию к власти.
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До чего же я люблю этот "мерзкий характер" Роджерса. Ну всё по делу. Хотя и есть с чем поспорить. А уж за картину с "СР", карабкающуюся на забор, огромный респект. Партия, которая насобирала кучу противоречащих друг другу идеологий, роет сама себе яму. Вот есть такая "Философия политэкономической справедливости", там дискуссиииииий воз и маленькая тележка. Только где ж их вести? Сильно академичные к себе не подпускают, а не академичным нужны сенсации ни о чём. Не нужны им "мерзкие характеры", Саша.
Не стебемся, а стебаемся! Это не однокоренные слова, дурында ты егэшная!
Что это за хрень понапис-сана?