Юрист рассказал, почему важно заключать соглашение о неразглашении в бизнесе

Его наличие поможет уберечь важную информацию от чужих ушей Доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского государственного университета Денис Наземцев рассказал, как минимизировать риски с помощью соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
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