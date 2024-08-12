Юрист рассказал, почему важно заключать соглашение о неразглашении в бизнесе

Его наличие поможет уберечь важную информацию от чужих ушей Доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского государственного университета Денис Наземцев рассказал, как минимизировать риски с помощью соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.