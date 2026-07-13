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Новый смартфон получит сразу три камеры разрешением по 200 Мп

Новый смартфон получит сразу три камеры разрешением по 200 Мп

Инсайдерская информацияИнсайдер Digital Chat Station сообщил, что инженерный образец будущего флагманского смартфона, который будет использовать однокристальную систему, выпускаемую по 2-нм техпроцессу, тестируется с одной из самых мощных камер на рынке.

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