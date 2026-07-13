Новый смартфон получит сразу три камеры разрешением по 200 Мп

Инсайдерская информацияИнсайдер Digital Chat Station сообщил, что инженерный образец будущего флагманского смартфона, который будет использовать однокристальную систему, выпускаемую по 2-нм техпроцессу, тестируется с одной из самых мощных камер на рынке.
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