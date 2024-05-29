Антисоветский миф о ГУЛАГе для ветеранов-инвалидов

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил на Валааме мемориал памяти ветеранов Великой Отечественной войны, более тридцати лет проживавших в здешнем доме-интернате и нашедших на острове свой последний приют.
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