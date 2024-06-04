Столтенберг: Россия быстрее ожидаемого усилила свою оборонную промышленность

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что Российская Федерация быстрее ожидаемого усилила свою оборонную промышленность, и пожаловался на страны НАТО, которые потеряли много времени на наращивание производства вооружений.
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