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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Ольмо 2 ассиста в матче с «Бетисом». Хавбек «Барсы» отдал голевые Гави и Феррану

«Барселона» принимает «Бетис» (5:0, второй тайм) в 1/8 финала Кубка Испании. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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