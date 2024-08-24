Фонтанка: в Финляндии в термине «оспа обезьян» нашли оскорбления

В Финляндии заболевание «оспа обезьян» теперь переименуют. Его будут называть ее mpox или m-koppor. Такое решение принял Финский институт здравоохранения и благосостояния и Министерство социального обеспечения и здравоохранения сраны.
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