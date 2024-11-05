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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сегодня нам покажут Kingdom Come: Deliverance 2, а первая часть продалась 8 миллионами ко...

Сегодня нам покажут Kingdom Come: Deliverance 2, а первая часть продалась 8 миллионами ко...

Сегодня нам покажут Kingdom Come: Deliverance 2, а первая часть продалась 8 миллионами копийРазработчики из Warhorse Studios сообщили о том, что оригинальная Kingdom Come: Deliverance продалась уже более, чем 8 000 000 копий по всему миру.

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