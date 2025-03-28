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Закон, порядок, государство

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Учебно-методические сборы военных комиссаров из регионов Урала, Сибири и Поволжья прошли в Пермском крае

Учебно-методические сборы военных комиссаров из регионов Урала, Сибири и Поволжья прошли в Пермском крае

В ходе мероприятия совершенствовались теоретические знания и практические навыки у должностных лиц в организации подготовки граждан к военной службе и их призыва на военную службу.

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