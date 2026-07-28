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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мемфис (WTA). Прозорова, Осорио, Захарова, Джойнт вышли во 2-й круг, Голубич выбыла

Анастасия Захарова обыграла Линду Фрухвиртову в первом круге в Мемфисе. Сетка турнира здесь . Memphis Classic Мемфис, США 27 июля – 2 августа 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, хард Первый круг.

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