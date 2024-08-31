Алаудинов: в Курской области сильно пострадал новый батальон ВСУ

Новый батальон 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), появившийся на курском направлении, понёс значительные потери, сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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