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Царьград

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Иванников раскрыл места, откуда велась атака ВСУ по Подмосковью 13 октября

Иванников раскрыл места, откуда велась атака ВСУ по Подмосковью 13 октября

Военный эксперт Иванников рассказал, откуда шла атака дронов ВСУ на Подмосковье 13 октября.Беспилотники, которые летят в сторону Москвы, запускают из Чернигова и Сум.

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