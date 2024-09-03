Позорники: в Анапе толпа парней избила туристов

А вы спрашиваете откуда взять штурмовиков на СВО-берите всех мастурбеков и прочую хулиганствующую дрянь и на передовую без обучения,пусть там покажут свою дерзость.

Ч

Чак

От них как "молока от козла", высылать или сажать, а потом смотреть, заслужил сражаться в СВО или нет. Дерьмо не вылечишь.