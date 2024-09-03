Как сообщат SHOT, конфликт произошел после того, как один из местных мужчин попытался познакомиться с девушкой, которая была со своим парнем.
Позорники: в Анапе толпа парней избила туристов
Комментарии
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Федор Родников
А вы спрашиваете откуда взять штурмовиков на СВО-берите всех мастурбеков и прочую хулиганствующую дрянь и на передовую без обучения,пусть там покажут свою дерзость.
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19 час.
Ч
Чак
От них как "молока от козла", высылать или сажать, а потом смотреть, заслужил сражаться в СВО или нет. Дерьмо не вылечишь.
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18 час.
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