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На территории зоопарка в Чите загорелся макет самолёта Ту-154

На территории зоопарка в Чите загорелся макет самолёта Ту-154

В зоопарке «Радуга» в Чите загорелся макет самолёта Ту-154, сообщили в ГУ МЧС региона. «Поступило сообщение о возгорании макета воздушного судна Ту-154 на территории зоопарка «Радуга» по улице Романовский Тракт в Чите.

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