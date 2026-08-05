У астраханца в морозильной камере обнаружили почти полсотни стерлядей

Мужчина заявил, что сам выловил сетью в Волге. В Трусовском районе Астрахани сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных действий нашли у 49-летнего местного жителя 49 особей стерлядей и 13 штук рыболовных сетей.
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