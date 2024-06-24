Ещё одна генералка сбежала из Минобороны, не прощаясь: история с "коррупционным душком"

Анатолий Страшко А Путин не мог? Они ему могли? Открутить. Так почему Белоусов непременно открутит? И ещё, за редчайшими случаями (Евкуров к примеру) какие холёные морды у этих многозвёздных воров. И почему только кровь наших солдат и немощь армии, проявившаяся в СВО, позволили заняться этими казнокрадами. А с Думы предложения посыпались, типа каждому генералу уволенному выделить по миллиарду! Вот и задумаешься .....то ли и вправду так массово воровали, то ли СМИ работает на бандеровцев. Ой как надо осторожненько.......по миллиарду генералам выделять.

АС Анатолий Страшко Ха-ха_ха. И это всего 30 лет из развитого социализма в капитализме побывали!!!А что уже украли. Армию украли. А Путин всё летает. Как же так, Владимир Владимирович? Может Нарусова подвела? Кстати, надо спросить у Шойгу почему мама с дочкой не генеральши? Ведь вклад в капитализацию России их папули неоспорим. Какие то девки в генералах, а собчачьих не отгенералили! Шойгу на ковёр!