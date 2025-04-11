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У России есть две козырные карты – Кедми

У России есть две козырные карты – Кедми

Политнавигатор Если результаты переговоров не устроят Россию, она может продолжить наступление, и Украина вряд ли сможет сопротивляться.

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