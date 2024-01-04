Первый грузовик СССР – поразительные качества машины АМО

История хавода имени Лихачева началась не с грузовиков под маркой ЗИЛ. До них были машины АМО, что расшифровывалось как Автомобильное московское общество (нынешнее предприятие с той же аббревиатурой не имеет с ним ничего общего) – именно так изначально назывался завод в Москве, выпускавший грузовики.