REUTERS/Ciro De Luca Европейские протесты, которые катком проехались по нескольким странам, привели к тому, что итальянцы увидели пустые полки в супермаркетах.
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