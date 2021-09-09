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  • mark kapustin
    После сноса монум...
  • Vladimir Lioubimcev
    Так это был монумент дружбы между Россией и Украиной, какое имели право жЫдо-бандэровцы сносить его? Они же не русск...После сноса монум...
  • Владимир Витковский
    мишаня ссакошвили давно заслужило крепкий сук...Саакашвили объяви...

Саакашвили объявил возвращение в Грузию. Ему пообещали коллекцию галстуков в комфортной камере

Саакашвили объявил возвращение в Грузию. Ему пообещали коллекцию галстуков в комфортной камере

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал по счету 929-е возвращение на родину. Свое обещание «бравый» Мишико сделал в качестве видеообращения в социальной сети Facebook, смонтированного в классическом жанре предвыборного ролика.

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Vladimir Lioubimcev
Аджария и не дергалась. Наверняка, им нравится быть в составе Грузии, где правители один придурашней другого... А сейчас какая-то косматая баба во главе Грузии. Из-за бугра...
Борис Осипов
Не приедет...так...пиарится...
Владимир Витковский
мишаня ссакошвили давно заслужило крепкий сук...

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