Российские танкисты уничтожили укрепрайон ВСУ у Часова Яра

Министерство обороны России заявило об уничтожении укрепрайона ВСУ у Часова Яра. Об этом пишет ТАСС. Экипажи нанесли мощные огневые удары, уничтожив вражеские артиллерийские расчеты, укрепрайон и склад с боеприпасами ВСУ, уточнило оборонное ведомство.