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В Кемерово загорелся перинатальный центр

В Кемерово загорелся перинатальный центр

© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Порядка 130 человек, из них 60 новорожденных, эвакуировали из перинатального центра в Кемерово из-за возгорания, пожар ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

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