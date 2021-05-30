В Кемерово загорелся перинатальный центр

© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Порядка 130 человек, из них 60 новорожденных, эвакуировали из перинатального центра в Кемерово из-за возгорания, пожар ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.