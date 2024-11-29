В Красноярске сбили человека

Все случилось утром. По предварительным данным, водитель «Инфинити» ехал в направлении ул. Крайняя, однако в районе острова Татышев он сбил человека, который в тот момент выставлял знак аварийной остановки из-за другой аварии.
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