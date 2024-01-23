Лавров на заседании Совбеза ООН «поставил на место» израильского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу посоветовал постпреду Израиля обратить внимание на свою совесть, вместо того, чтобы упрекать другие страны в поставках оружия России, – сообщают СМИ.
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