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Переговоры в Эр-Рияде могут коснуться не только Украины. Мнение

Переговоры в Эр-Рияде могут коснуться не только Украины. Мнение

Переговоры российской и американской делегаций, которые состоятся во вторник в Саудовской Аравии, могут охватить не только украинский кризис, но и другие глобальные вопросы, а также и более технические аспекты, такие как выдача агремана послу России в Вашингтоне, предположил политолог-американист Константин Блохин в комментарии 18 февраля агентству РИА Новости.

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