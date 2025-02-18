Переговоры в Эр-Рияде могут коснуться не только Украины. Мнение

Переговоры российской и американской делегаций, которые состоятся во вторник в Саудовской Аравии, могут охватить не только украинский кризис, но и другие глобальные вопросы, а также и более технические аспекты, такие как выдача агремана послу России в Вашингтоне, предположил политолог-американист Константин Блохин в комментарии 18 февраля агентству РИА Новости.