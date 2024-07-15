Как стоящим на учете пробации осужденным в Актау найти работу

Этот вопрос обсудили в акимате Актау во время заседания консультативно-совещательного органа по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания, сообщает пресс-служба акимата города.
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