Мультимиллиардер Джефф Безос снова женится

Основатель Amazon 59-летний Джефф Безос, который находится на верхушке самых богатых людей мира (периодически бывает на первых местах, а сейчас третий — после Бернара Арно и Илона Маска), обладатель состояния в 114 миллиардов долларов, женится.
Основатель Amazon 59-летний Джефф Безос, который находится на верхушке самых богатых людей мира (периодически бывает на первых местах, а сейчас третий — после Бернара Арно и Илона Маска), обладатель состояния в 114 миллиардов долларов, женится.
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