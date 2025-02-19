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Каждый десятый работник намерен продлить отдых на 23 февраля

Каждый десятый работник намерен продлить отдых на 23 февраля

Желающих продлить отдых на праздник среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин.фото: pixabay.com/mohamed_hassan Один из десяти работающих россиян планирует продлить время отдыха на День защитника Отечества отпуском или отгулами.

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