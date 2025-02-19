Каждый десятый работник намерен продлить отдых на 23 февраля

Желающих продлить отдых на праздник среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин.фото: pixabay.com/mohamed_hassan Один из десяти работающих россиян планирует продлить время отдыха на День защитника Отечества отпуском или отгулами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии