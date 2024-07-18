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Культуромания

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Первое издание книги о Джеймсе Бонде оценили в $4 тысячи долларов

Первое издание книги о Джеймсе Бонде оценили в $4 тысячи долларов

Аукционный дом выставил на торги коллекцию первых изданий книг. Среди них и книги Яна Флеминга. Первое издание романа «Человек с золотым пистолетом» о приключениях Джеймса Бонда 1965 года выставлено на торги.

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