Первое издание книги о Джеймсе Бонде оценили в $4 тысячи долларов

Аукционный дом выставил на торги коллекцию первых изданий книг. Среди них и книги Яна Флеминга. Первое издание романа «Человек с золотым пистолетом» о приключениях Джеймса Бонда 1965 года выставлено на торги.
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