WP: слова Трампа о триллионах из недр Украины могут не подтвердиться

Президент США Дональд Трамп, подписывая соглашение с Киевом о минералах, предположил, что полезные ископаемые в украинской земле могут стоить триллионы долларов и они могут укрепить жизненно важные цепочки поставок из США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии