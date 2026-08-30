Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как и зачем китайские инженеры создали самую высокую железную дорогу мира. Вечная мерзлота и разреженный воздух

Как и зачем китайские инженеры создали самую высокую железную дорогу мира. Вечная мерзлота и разреженный воздух

Большинство железных дорог стараются не рисковать. Они тянутся вдоль речных долин, огибают горы и в целом избегают мест, где человеку трудно даже дышать.

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