Печенье с "особенной начинкой" готовят для бойцов СВО в Новосибирске

Учащиеся Новосибирского технологического колледжа собирают для бойцов сладкие посылки.В Новосибирске учащиеся технологического колледжа отправляют в зону проведения специальной военной операции множество контейнеров со сладостями.
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