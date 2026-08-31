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Воронежские новости

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В Воронеже скончался бывший форвард «Факела» Александр Касьян в возрасте 37 лет

В Воронеже скончался бывший форвард «Факела» Александр Касьян в возрасте 37 лет

Новость о смерти Александра Касьяна потрясла болельщиков «Факела». Экс-нападающий клуба ушёл из жизни вчера, не дожив до 38 лет.

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