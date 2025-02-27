Косачев исключил связь между визитам Матвиенко в Турцию и переговорами РФ и США

Встреча делегаций России и США в Турции — это хороший знак, но искать связи между этими переговорами и визитом Валентины Матвиенко в Анкару не следует, заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
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