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Глава Xiaomi показал, как снимает Xiaomi 18 Fold

Глава Xiaomi показал, как снимает Xiaomi 18 Fold

Презентация флагмана ожидается 7 сентября Глава Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал в Weibo подборку фотографий, сделанных на ещё не представленный складной смартфон Xiaomi 18 Fold.

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