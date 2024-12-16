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Овощные котлеты с добавлением сыра. Мяса нет, но от куриных не отличить

Овощные котлеты с добавлением сыра. Мяса нет, но от куриных не отличить

Котлеты, приготовленные без мяса, совсем не обязательно будут сухими и пресными. В нашем рецепте мы использовали цветную капусту и лук в качестве основы, а затем добавили немного сыра и панировочных сухарей.

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