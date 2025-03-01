UFC привлекут к подготовке агентов ФБР

Директор ФБР Патель захотел привлечь тренеров UFC для подготовки агентов Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель захотел привлечь тренеров из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) для подготовки агентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии