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UFC привлекут к подготовке агентов ФБР

UFC привлекут к подготовке агентов ФБР

Директор ФБР Патель захотел привлечь тренеров UFC для подготовки агентов Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель захотел привлечь тренеров из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) для подготовки агентов.

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