Подросток наказан за концерт на столе фудкорта в Нижнем Новгороде

Найден подросток, устроивший дебош в торговом центре “Небо” в Нижнем Новогороде. Согласно пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек кричал, что "живёт по понятиям", громко пел песни с использованием ненормативной лексики, запрыгивал на столы в фудкорте и оскорблял сотрудников полиции, пишет РИА Новости.