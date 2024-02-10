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Подросток наказан за концерт на столе фудкорта в Нижнем Новгороде

Подросток наказан за концерт на столе фудкорта в Нижнем Новгороде

Найден подросток, устроивший дебош в торговом центре “Небо” в Нижнем Новогороде. Согласно пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек кричал, что "живёт по понятиям", громко пел песни с использованием ненормативной лексики, запрыгивал на столы в фудкорте и оскорблял сотрудников полиции, пишет РИА Новости.

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