Глава МИД Японии Ивая назвал запрет на въезд в РФ «неприемлемым»

ВЧ

Валерий Чикунов

Я уже давно предлагал отказаться от вылачи постоянных паспортов чужих стран . Любой гражданин имеет быть владельцем только одним паспортом по месту проживания , а все остальные только по надобности временные и под строгий учёт и контроль . Человек не может давать одновременно клятву в двух и более странах . Это придумано и с успехом практикуется только для наших олигархов и людей вывозящих за пределы нашей страны активы , и порой чужие или государственные . Пора эту лавочку закрывать .