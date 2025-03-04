Глава МИД Японии Такэси Ивая раскритиковал решение РФ о запрете ему въезда в страну. Свою точку зрения дипломат выразил в понедельник, 4 марта.
Глава МИД Японии Ивая назвал запрет на въезд в РФ «неприемлемым»
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Чмо косоглазое решило, что оно может говорить что-то о российских территориях и ему позволят приезжать в Россию?
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23 час.
Eduard
Мы тоже самое говорим про санкции Японии,они незаконны! Японии не следует нос в чужие дела сувать!
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22 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Я уже давно предлагал отказаться от вылачи постоянных паспортов чужих стран . Любой гражданин имеет быть владельцем только одним паспортом по месту проживания , а все остальные только по надобности временные и под строгий учёт и контроль . Человек не может давать одновременно клятву в двух и более странах . Это придумано и с успехом практикуется только для наших олигархов и людей вывозящих за пределы нашей страны активы , и порой чужие или государственные . Пора эту лавочку закрывать .
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19 час.
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