В МВФ считают, что Украине в 2024 году необходимо 42 миллиарда долларов внешних вливаний

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украине в 2024 году необходимо 42 миллиарда долларов внешнего финансирования, – сообщает во вторник, 13 февраля, телеканал CNBC.
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