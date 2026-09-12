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Папина улыбка и взрослая жизнь: каким вырос единственный сын Станислава Бондаренко от первого брака

Папина улыбка и взрослая жизнь: каким вырос единственный сын Станислава Бондаренко от первого брака

Актер Станислав Бондаренко — отец многодетный: не так давно в браке с Аурикой Алехиной у него родилась дочь Аида, ставшая уже третьей девочкой в семье.

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