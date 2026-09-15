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Эксперты рассказали, когда можно идти в лес за грибами, и дожди не показатель

Эксперты рассказали, когда можно идти в лес за грибами, и дожди не показатель

Объясняя, когда можно идти в лес по грибы, эксперты отметили, что дожди не показатель. Осадки не обязательно означают, что сразу пойдет урожай для любителей «тихой охоты».

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