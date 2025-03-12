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Царьград

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В Новосибирске планируют строительство автодрома в районе Хилокского жилмассива

В Новосибирске планируют строительство автодрома в районе Хилокского жилмассива

Как отмечается в документах муниципалитета, на автодроме будет две трассы.Мэрия Новосибирска разрабатывает план благоустройства территории в Кировском районе, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей областного центра.

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