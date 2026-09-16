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Царьград

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Пермяк продал карту за 10 тысяч и стал фигурантом дела на 14 млн

Пермяк продал карту за 10 тысяч и стал фигурантом дела на 14 млн

В Октябрьский районный суд направлено дело 51-летнего жителя Перми, которого обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

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