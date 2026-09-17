Суд обязал экс-владельца "Родных полей" Ходыкина выплатить 24 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по иску компании «Родные поля» (прежнее название – ООО «Торговый дом «РИФ») к Петру Ходыкину, постановив взыскать с бывшего собственника зернотрейдера 24 млрд рублей в качестве дивидендных выплат.
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